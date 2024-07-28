Аспиналл нокаутировал Блэйдса и сохранил временный пояс UFC

В рамках со-главного события вечера на UFC 304 состоялся поединок за временный титул в тяжелом дивизионе с участием

Их встреча продлилась одну минуту. Том отправил соперника в нокдаун, а затем добил его ударами в партере, после чего рефери остановил встречу. Таким образом, Аспиналл провел первую защиту временного пояса.

Далее Том хочет подраться за основной титул с Джоном Джонсом. Для Аспиналла данная победа стала 13-й в смешанных единоборствах при двух проигранных боях.

Блэйдс в поединке с Томом потерпел пятое поражение в ММА. Отметим, что все предыдущие его проигрыши в карьере также были нокаутами.