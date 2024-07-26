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    Чисора намерен завершить карьеру после поединка с Джойсом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джо Джойс
    Профессиональный британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, заявил, что бой против Джо Джойса станет для него последним.

    Джо Джойс (слева)
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    Джо Джойс (слева)

    «Это будет очень эмоционально. Для меня это будет прощальная вечеринка на "O2 Arena". Всю свою карьеру я был с Фрэнком Уорреном — у нас грядет 48-й бой. Для меня в воскресенье настанет грустный день. Это трудно объяснить, потому что я так люблю бокс. Но я могу гарантировать вам следующее: бой с Джойсом будет более ярким, чем мой первый поединок против Диллиана Уайта. Это будет невероятное шоу, так что даже не садитесь, а просто смотрите стоя, потому как я собираюсь выйти показать характер»

    Дерек проведет поединок в Лондоне в ночь с 27 на 28 июля против соотечественника из Великобритании Джо Джойса. Сейчас у Чисоры 34 победы и 13 поражений на профессиональном ринге.

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