Камару Усман: Мухаммад не стал лучше после первого боя с Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весеникакого прогресса со времен первого боя против, действующего обладателя титула в дивизионе.

«Мухаммад не стал лучше после первого боя с Эдвардсом. Он ничем не лучше. Про него невозможно сказать: о, вау, то, что он делает, настолько невероятно. Или: это невероятно захватывающе. Но кое в чем Белал Мухаммад хорош. Он хорошо поработал над своим джебом, из-за чего его очень трудно достать. Вот, что мне нравится в Белале Мухаммеде. Что касается его сравнения с Хабибом — это плохое сравнение. Белал Мухаммад не такой, как он»

Мухаммад занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. На грядущем 304-м номером турнире в Манчестере он сразится за титул с Леоном Эдвардсом.