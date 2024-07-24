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    Усман считает, что Джейк Пол способен победить Перейру в боксерском бою

    Бои Бокс ММА UFC Камару Усман Джамал Хилл Иржи Прохазка Алекс Перейра Джейк Пол
    Камару Усман, бывший чемпион UFC в полусреднем весе, высоко оценил шансы американского блогера Джейка Пола в боксерском бою с Алексом Перейрой.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я верю, что Алекс Перейра может выиграть этот бой. Но Джейк Пол показал нам несколько хороших боев и у него тоже есть шансы. Алекс Перейра держит руки очень низко. Да, у него сильный левый хук, но он всегда держит руки очень низко. Его голова движется, когда он скользит и наносит удары, но в остальном не похоже, что она движется постоянно. Он не выполняет постоянно те движения головой, которые должны делать боксеры. Так что я не сбрасываю Джейка Пола со счетов полностью»

    Алекс Перейра действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. В статусе обладателя титула он нокаутировал Прохазку и Хилла. Пол ранее в боксерском бою финишировал Майка Перри, чемпиона BKFC в среднем весе.

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