«Канело» проведет защиту всех поясов с Эдгаром Берлангой 14 сентября

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весепроведет следующий поединок против

Их встреча состоится 14 сентября на арене «The Sphere» в Лас-Вегасе. Напомним, что в тот же день пройдет и турнир UFC 306, где 2 чемпиона Шон О’Мэлли и Илия Топурия будут защищать свои пояса.

«Канело» подходит к противостоянию с Берлангой после победы единогласным решением судей над соотечественником из Мексики Хайме Мунгией, которому он нанес первое поражение в карьере.

Очередной соперник Сауля Альварес пока что никому не уступал на профессиональном ринге. Ранее Эдгар Берланга выиграл все 22 поединка в карьере.