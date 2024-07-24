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    «Канело» проведет защиту всех поясов с Эдгаром Берлангой 14 сентября

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес ММА UFC Шон О'Мэлли
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес проведет следующий поединок против Эдгара Берланги.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    Их встреча состоится 14 сентября на арене «The Sphere» в Лас-Вегасе. Напомним, что в тот же день пройдет и турнир UFC 306, где 2 чемпиона Шон О’Мэлли и Илия Топурия будут защищать свои пояса.

    «Канело» подходит к противостоянию с Берлангой после победы единогласным решением судей над соотечественником из Мексики Хайме Мунгией, которому он нанес первое поражение в карьере.

    Очередной соперник Сауля Альварес пока что никому не уступал на профессиональном ринге. Ранее Эдгар Берланга выиграл все 22 поединка в карьере.

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