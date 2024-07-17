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    Брэдли: «Канело» должен дать бой тому, кто заслуживает титульник

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Тимоти Брэдли, бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе, считает, что «Канело» должен подраться с Дэвидом Бенавидесом, потому как этого боя ждут фанаты по всему миру.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Мы хотим увидеть бой "Канело" и Дэвида Бенавидеса. Альварес стал слишком мягкий. Сауль, сделай шаг вперед и встреться с настоящим бойцом в лице Бенавидеса. С тем, кто по праву заслужил свое место — с тем, кто хочет получить титулы чемпиона мира, которые есть у тебя. Считаю, что "Канело" должен дать бой тому, кто заслуживает титульник. Поведение Альвареса — это настоящая проблема. И я не собираюсь молчать об этом»

    Альваресу принадлежат все титулы во втором среднем весе. Ранее «Канело» заявил, что подерется с Дэвидом Бенавидесом только за высокий гонорар не менее, чем в 100 млн. евро.

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