Брэдли: «Канело» должен дать бой тому, кто заслуживает титульник

, бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе, считает, что должен подраться с, потому как этого боя ждут фанаты по всему миру.

«Мы хотим увидеть бой "Канело" и Дэвида Бенавидеса. Альварес стал слишком мягкий. Сауль, сделай шаг вперед и встреться с настоящим бойцом в лице Бенавидеса. С тем, кто по праву заслужил свое место — с тем, кто хочет получить титулы чемпиона мира, которые есть у тебя. Считаю, что "Канело" должен дать бой тому, кто заслуживает титульник. Поведение Альвареса — это настоящая проблема. И я не собираюсь молчать об этом»

Альваресу принадлежат все титулы во втором среднем весе. Ранее «Канело» заявил, что подерется с Дэвидом Бенавидесом только за высокий гонорар не менее, чем в 100 млн. евро.