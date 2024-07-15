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    Оверим видит Джонса фаворитом в бою с Аспиналлом

    Бои ММА UFC Франсис Нганну Джон Джонс
    Голландский боец ММА Алистар Оверим, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом дивизионе, считает, что Джон Джонс побьет Тома Аспиналла.

    Джон Джонс (слева)
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    Джон Джонс (слева)

    «Кто победит в бою Аспиналла и Джонса? Я думаю, Джон. Но Фрэнсис Нганну против Джонса был бы более захватывающим боем. Я знаю, что были некоторые разговоры о подготовке этого боя. И они оба хотели этого, но время ушло и теперь Фрэнсиса нет в UFC. Это тот бой, который нужно было устроить. Но давайте вернемся к бою с Аспиналлом. Мы видим, что Джон дерется нечасто и не так уж много, но он все еще выступает, он все еще здесь»

    Джон Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Аспиналл является обладателем временного титула в данном дивизионе. На UFC 305 Том сразится с Кертисом Блэйдсом.

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