Оверим видит Джонса фаворитом в бою с Аспиналлом

Голландский боец ММА, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом дивизионе, считает , чтопобьет

«Кто победит в бою Аспиналла и Джонса? Я думаю, Джон. Но Фрэнсис Нганну против Джонса был бы более захватывающим боем. Я знаю, что были некоторые разговоры о подготовке этого боя. И они оба хотели этого, но время ушло и теперь Фрэнсиса нет в UFC. Это тот бой, который нужно было устроить. Но давайте вернемся к бою с Аспиналлом. Мы видим, что Джон дерется нечасто и не так уж много, но он все еще выступает, он все еще здесь»

Джон Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Аспиналл является обладателем временного титула в данном дивизионе. На UFC 305 Том сразится с Кертисом Блэйдсом.