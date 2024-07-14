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    Ти Джей Диллашоу: Энтони Смит — лодырь, ему не быть чемпионом UFC

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Ти Джей Диллашоу заявил, что экс-претенденту на титул в полутяжелом дивизионе Энтони Смиту не суждено стать чемпионом промоушена.

    Энтони Смит (справа)
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    Энтони Смит (справа)

    «Он недостаточно хорош. Энтони Смит — лодырь. Он сделал себе имя, но ему не стать чемпионом UFC. Во втором раунде против Долидзе Смит даже не пытался, черт возьми, встать ноги. Роман лежал на нем, а он даже не пыталсявстать. Мне бы на его месте было стыдно. Я буду драться до смерти, я цепной пес. Я дерусь даже с одной рукой, я делаю все, что в моих силах, чтобы добыть победу в отличие от него»

    Энтони Смит единственный титульный поединок в UFC проиграл Джону Джонсу единогласным решением судей. В своем предыдущем бою он аналогичным образом уступил Роману Долидзе.

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