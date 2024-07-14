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    Джон Аник считает, что Макгрегор проведет 2 боя и завершит карьеру

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Спортивный комментатор Джон Аник рассказал, когда бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор закончит свою карьеру.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Я должен оставаться последовательным в том, что касается моего тезиса о Коноре: он получит гораздо больше удовольствия от жизни на яхте после еще пары побед в ММА или, по крайней мере, боев — громких боев. Я ожидаю, что он попытается вернуться и провести здесь пару боев в короткие сроки. Но в основном, я думаю, ситуация вышла из-под его контроля. Не всегда легко быть величайшей суперзвездой в смешанных единоборствах. Когда ты ломаешь ногу пополам — тоже нелегко, а затем, очевидно, у него произошла неудача в последнем тренировочном лагере»

    Сам Макгрегор накануне в соцсетях намекнул о своем возвращении и проведении ранее запланированного поединка против Майкла Чендлера в полусреднем весе.

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