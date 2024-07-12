Манель Кап: Я самое трудное испытание для Мокаева в UFC

Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC считает себя главной угрозой для непобежденного

«Между мной и моими оппонентами нет мира. Мир наступает только после боя, но до этого мира нет. Мы все хотим победить. Между мной и Мокаевым нет разногласий. Он хотел серьезного испытания и получил его, потому что я самое трудное испытание в этом дивизионе, так что вперед.

Не могу сказать, что он произвел на меня впечатление, потому что очень трудно произвести впечатление на меня, но у него в карьере все хорошо. Я не впечатлен, потому что вижу множество ошибок, которые показывают разницу между хорошим бойцом и бойцом чемпионского уровня»

Мокаев и Кап подерутся на турнире UFC 304. Мухаммад подходит к данному противостоянию после победы единогласным решением судей над Алексом Перезом.