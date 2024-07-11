Временный чемпион WBO Брайан Норман хочет подраться с Теофимо Лопесом

Обладатель временного титула чемпиона мира по боксу по версии WBO в полусреднем дивизионе заинтересован в поединке с, которому принадлежит основной титул по данной линии в категории до 63,5 кг.

«Конечно, я заинтересован в этом поединке. Тео из Top Rank, я тоже из Top Rank, так что его будет легко провести. Если он захочет перейти в полусредний дивизион, я с радостью представлю ему такую возможность. В наше время возможно абсолютно все. Мы видели, что он делал в прошлом, пытаясь стать великим в молодом возрасте. Это может случиться, но бизнес есть бизнес. Возможно, это случится, но может быть и так, что этого поединка не произойдет»

Теофимо Лопес в предыдущем поединке одолел Стива Клаггетта единогласным решением судей и защитил титул WBO в категории до 63,5 кг. Ранее он также высказывался о переходе в полусредний дивизион и желании подраться с Теренсом Кроуфордом.