Камару Усман: Диас еще может драться, но уже не боец мирового класса

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, нынешний первый номер рейтинга, рассказал , почему он не считаетбойцом мирового класса.

«Карьера Нейта Диаса находится в самом конце. Да, он сделал себе отличное имя, большое спасибо Нейту Диасу за то, что он все еще пользуется такой дурной славой. Но говорить, что Нейт Диас собирается вернуться в UFC и сразиться с топами — это абсурд. Нейт Диас все еще может драться. Но он и не боец мирового класса. Попробуйте сведите его с Шавкатом Рахмоновым или со мной. Сведите Нейта с Джеком Маддаленой и Джастином Гейджи и вы увидите, что с Диасом случится»

Нейт накануне одолел в боксерском бою Хорхе Масвидаля решением большинства. По окончании того поединка Диас заявил о своем желании вернуться в UFC.