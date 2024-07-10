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    Камару Усман: Диас еще может драться, но уже не боец мирового класса

    Бои ММА UFC Бокс Камару Усман Шавкат Рахмонов Нейт Диас Хорхе Масвидаль
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, нынешний первый номер рейтинга, рассказал, почему он не считает Нейта Диаса бойцом мирового класса.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Карьера Нейта Диаса находится в самом конце. Да, он сделал себе отличное имя, большое спасибо Нейту Диасу за то, что он все еще пользуется такой дурной славой. Но говорить, что Нейт Диас собирается вернуться в UFC и сразиться с топами — это абсурд. Нейт Диас все еще может драться. Но он и не боец мирового класса. Попробуйте сведите его с Шавкатом Рахмоновым или со мной. Сведите Нейта с Джеком Маддаленой и Джастином Гейджи и вы увидите, что с Диасом случится»

    Нейт накануне одолел в боксерском бою Хорхе Масвидаля решением большинства. По окончании того поединка Диас заявил о своем желании вернуться в UFC.

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