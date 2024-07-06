Волкановски объяснил, почему не примет в полулегком весе ни один бой кроме титульного

Бывший чемпион UFC в категории до 66 кг заявил , что в полулегком весе он готов драться далее только за титул.

«Все, что меня волнуют в полулегком весе — это пояс. Главное для меня — это матч-реванш Топурией и пояс. Честно говоря, я считаю наш реванш очень большим боем. В полулегком весе я по-прежнему остаюсь тем парнем, которому принадлежит этот дивизион. Я хочу вернуть себе титул. Но в легком весе можно немного повеселиться, пока я жду титульник. UFC, вероятно, собирается устроить бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии в сентябре»

Волкановски в легком весе заинтересован в поединках с бывшим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой и экс-обладателем временного титула Джастином Гейджи.