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    Тренер Сен-Пьера раскритиковал выступление Прохазки в реванше с Перейрой

    Бои ММА UFC Иржи Прохазка Алекс Перейра
    Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Жоржа Сен-Пьера, раскритиковал выступление Иржи Прохазки в реванше с Алексом Перейрой.

    Иржи Прохазка
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    Иржи Прохазка

    «У Иржи за плечами было лет 10 выступлений в борьбе, но он даже не думал провести тейкдаун. Он попробовал один лишь один раз войти в клинч с Алексом. Очень разочаровывающая стратегия Иржи... Он, казалось, был просто рад нанести удар, и я скажу вам, что в течение первой минуты первого раунда "Поатан" нанес 4 удара и уже повредил ногу Иржи. Я думаю, это худший подход Прохазки к бою, который у него когда-либо был. Я слышал, что он 3 дня медитировал где-то в пещере. К сожалению, у Прохазки ничего не получилось в бою»

    Прохазка проиграл Перейре в реванше на UFC 303 нокаутом во втором раунде. Алекс вновь защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе.

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