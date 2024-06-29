Жаилтона Алмейда готов подраться с Сирилом Ганом во Франции

Топовый тяжеловес UFC, седьмой номер рейтинга, настаивает на поединке противво Франции в сентябре.

«В интернете появились новости о том, что я получил травму. Это неправда. После недавнего боя я почувствовал дискомфорт в колене из-за старых вещей, которые у меня уже были, но ничего со мной не случилось. Я уже выкладываюсь на 100 процентов и тренируюсь.

Я с нетерпением жду своего следующего боя. Я нацеливался на Сирила Гана во Франции, потому что там, в Париже, всегда очень хорошие карды, и сегодня Ган — один из самых звездных спортсменов нашего дивизиона. Я верю, что это был бы отличный бой»

Ган занимает вторую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Сирил в предыдущем поединке выиграл нокаутом во втором раунде у Сергея Спивака в сентябре прошлого года.