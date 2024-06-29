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    Жаилтона Алмейда готов подраться с Сирилом Ганом во Франции

    Бои ММА UFC Сирил Ган
    Топовый тяжеловес UFC Жаилтон Алмейда, седьмой номер рейтинга, настаивает на поединке против Сирила Гана во Франции в сентябре.

    Жаилтон Алмейда
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    Жаилтон Алмейда

    «В интернете появились новости о том, что я получил травму. Это неправда. После недавнего боя я почувствовал дискомфорт в колене из-за старых вещей, которые у меня уже были, но ничего со мной не случилось. Я уже выкладываюсь на 100 процентов и тренируюсь.

    Я с нетерпением жду своего следующего боя. Я нацеливался на Сирила Гана во Франции, потому что там, в Париже, всегда очень хорошие карды, и сегодня Ган — один из самых звездных спортсменов нашего дивизиона. Я верю, что это был бы отличный бой»

    Ган занимает вторую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Сирил в предыдущем поединке выиграл нокаутом во втором раунде у Сергея Спивака в сентябре прошлого года.

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