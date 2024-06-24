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    Уокер о поражении Оздемиру: Разочарован, что не показал достойный бой

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев
    Топовый полутяжеловес UFC Джонни Уокер прокомментировал свое поражение на прошедшем турнире в Саудовской Аравии от швейцарского бойца Волкана Оздемира.

    Джонни Уокер (справа)
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    Джонни Уокер (справа)

    «Спасибо большое Волкану Оздемиру за этот поединок. Я разочарован, что не сумел показать достойный бой»

    Напомним, что Оздемир одержал победу нокаутом в первом раунде над Уокером, для которого это уже второе досрочное поражение подряд. Ранее он дрался против Магомеда Анкалаева.

    Тогда Джонни проиграл нокаутом во втором раунде. На данный момент Уокер занимает седьмое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Оздемир подходил к этому бою в статусе девятого номера.

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