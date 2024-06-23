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    Туиваса и Розенстрайк проведут бой в Австралии на UFC 305

    Бои ММА UFC Сборная России Сирил Ган Сергей Павлович Тай Туиваса Александр Волков Исраэль Адесанья
    Десятый номер рейтинга тяжелой весовой категории UFC Тай Туиваса проведет следующий поединок против Жаирзиньо Розенстрайка. Их бой пройдет на 305-м номерном турнире в Австралии, в Перте.

    Тай Туиваса
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    Тай Туиваса

    Тай подходит к этому противостоянию на серии из четырех досрочных поражений подряд от Сирила Гана, Александра Волкова, Сергея Павловича и Марчина Тыбуре, которому он уступил удушающим приемом 16 марта.

    Розенстрайк располагается на 12-й строчке в рейтинге тяжеловесов. Жаирзиньо в предыдущем поединке выиграл техническим нокаутом у россиянина Шамиля Газиева.

    Встреча Розенстрайка и Туивасы пройдет в основном карде UFC 305. Возглавит ивент в Перте титульный бой в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

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