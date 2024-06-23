Туиваса и Розенстрайк проведут бой в Австралии на UFC 305

Десятый номер рейтинга тяжелой весовой категории UFCпроведет следующий поединок против. Их бой пройдет на 305-м номерном турнире в Австралии, в Перте.

Тай подходит к этому противостоянию на серии из четырех досрочных поражений подряд от Сирила Гана, Александра Волкова, Сергея Павловича и Марчина Тыбуре, которому он уступил удушающим приемом 16 марта.

Розенстрайк располагается на 12-й строчке в рейтинге тяжеловесов. Жаирзиньо в предыдущем поединке выиграл техническим нокаутом у россиянина Шамиля Газиева.

Встреча Розенстрайка и Туивасы пройдет в основном карде UFC 305. Возглавит ивент в Перте титульный бой в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.