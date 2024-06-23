Конор Макгрегор сделал заявление по поводу возвращения в октагон

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком дивизионах рассказал , когда вернется в октагон и подерется с

«Травма — это неприятно. Это больно. Я не собираюсь лгать. Это очень, очень больно — возможно, даже сильнее, чем болела нога ранее, и это правда. Я скажу вам почему так: нога ранее, по крайней мере, была постоянно перевязана. А сейчас чувствую, будто мой палец обнажен или что-то в этом роде. Это немного болезненно, но это проходит со временем. Мне нужно просто разобраться в этом, правильно провести тренировочные сборы и восстановитьсяи. Бой с Чендлером? Август-сентябрь … С удовольствием выступил бы»

Макгрегор должен был драться с Чендлером на UFC 303, но снялся с боя. Позднее выяснилось, что экс-чемпион промоушена травмировал мизинец на ноге.