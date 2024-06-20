Аспиналл: Мне не нужен бой с Джонсом, чтобы построить наследие

Временный чемпион UFC в тяжелом весе заявил , что и без боя с обладателем основного титула в их категориисумеет войти в историю ММА.

«Я имею в виду, я бы хотел этого боя с Джонсом.Я готовился к этому уже долгое время. Но у нас нет с ним никакой договоренности, и я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь, но на самом деле меня это не так уж и беспокоит. Я сам пытаюсь войти в историю, и мне не нужен Джон Джонс для того, чтобы построить наследие. Если бы у меня получилось организовать с ним бой, это было бы фантастикой. Я действительно думаю, что смогу победить его, но, честно говоря, сейчас я не сосредоточен на этом. Я просто думаю о Кертисе Блайдесе, и все»

Аспиналл подерется с Блэйдсом на турнире UFC 305. Ранее Том победил в ноябре прошлого года нокаутом в первом раунде Сергея Павловича.