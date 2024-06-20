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    Аспиналл: Мне не нужен бой с Джонсом, чтобы построить наследие

    Бои ММА UFC Джон Джонс Сборная России Сергей Павлович
    Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что и без боя с обладателем основного титула в их категории Джоном Джонсом сумеет войти в историю ММА.

    Том Аспиналл (справа)
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    Том Аспиналл (справа)

    «Я имею в виду, я бы хотел этого боя с Джонсом.Я готовился к этому уже долгое время. Но у нас нет с ним никакой договоренности, и я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь, но на самом деле меня это не так уж и беспокоит. Я сам пытаюсь войти в историю, и мне не нужен Джон Джонс для того, чтобы построить наследие. Если бы у меня получилось организовать с ним бой, это было бы фантастикой. Я действительно думаю, что смогу победить его, но, честно говоря, сейчас я не сосредоточен на этом. Я просто думаю о Кертисе Блайдесе, и все»

    Аспиналл подерется с Блэйдсом на турнире UFC 305. Ранее Том победил в ноябре прошлого года нокаутом в первом раунде Сергея Павловича.

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