У экс-чемпиона UFC Джамала Хилла диагностирован разрыв менисков

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал , почему снялся с турнира 29 июня в Лас-Вегасе против

«Два разрыва мениска, растяжение связок коленного сустава, киста Бейкера, из-за которой вытекла жидкость из задней части колена, и инфузия в некоторых суставах. Но самом деле это только усиливает мой голод. Скоро вернусь»

Хилл проиграл свой последний поединок Алексу Перейре на UFC 300 нокаутом в первом раунде в противостоянии за титул чемпиона в полутяжелом весе.

На данный момент Джамал располагается на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 93 кг. Всего в его активе 12 выигранных поединков и 2 поражения в профессиональной карьере.