ПерерывПольша — НидерландыОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная НидерландовПольша — Нидерланды. Онлайн
  • 15:03
    • Левандовский не выйдет в стартовом составе Польши на матч Евро-2024 с Нидерландами
    Все новости спорта

    У экс-чемпиона UFC Джамала Хилла диагностирован разрыв менисков

    Бои ММА UFC Джамал Хилл Алекс Перейра
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл рассказал, почему снялся с турнира 29 июня в Лас-Вегасе против Карлоса Олберга.

    Джамал Хилл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Хилл

    «Два разрыва мениска, растяжение связок коленного сустава, киста Бейкера, из-за которой вытекла жидкость из задней части колена, и инфузия в некоторых суставах. Но самом деле это только усиливает мой голод. Скоро вернусь»

    Хилл проиграл свой последний поединок Алексу Перейре на UFC 300 нокаутом в первом раунде в противостоянии за титул чемпиона в полутяжелом весе.

    На данный момент Джамал располагается на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 93 кг. Всего в его активе 12 выигранных поединков и 2 поражения в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия переиграть Сербию?
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
  • Датчане начнут Евро-2024 с победы
  • Словения — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Операрио
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры