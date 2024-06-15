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    Гвоздик: Реванш с Усиком для Фьюри закончится хуже, чем первый бой

    Бои Бокс WBC WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Украинский профессиональный боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик намекнул на нокаут от Александра Усика в реванше против Тайсона Фьюри.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Реванш с Усиком для Фьюри закончится хуже, чем первый бой. Я знаю Усика — как только он поймает тебя, он тебя не отпустит. Усик будет еще более уверен в следующем бое. Фьюри лучше сразиться с Энтони Джошуа. Первый бой был просто блестящим. Александр был лучше Фьюри везде: и на ринге, и вне его. Фьюри любит играть в интеллектуальные игры, но в данном случае все было наоборот. Я никогда не видел Тайсона таким неуверенным в себе. Раньше, когда он был настоящим убийцей, он выглядел по-другому»

    Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая этого года. Тогда Александр одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

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