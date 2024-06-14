Стало известно, когда теперь подерутся Макгрегор и Чендлер

Представители UFC заявили, что поединокперенесется на конец лета или начало осени. Накануне ирландец получил небольшую травму и не сможет выступить 29 июня.

Чендлер отказался драться с другими соперником и заявил, что будет ждать возвращения Макгрегора. Вместо них на UFC 303 в главном событии вечера состоится реванш Перейры и Прохазки.

Их первый бой за вакантный титул в полутяжелом весе проходил в ноябре прошлого года. Тогда Алекс одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Впоследствии Перейра провел удачную защиту титула против Джамала Хилла.

Прохазка после ноябрьского поражения финишировал на юбилейном турнире UFC 300 Александра Ракича. К ответному поединку с Перейрой Иржи подходит в статусе первого номера рейтинга полутяжеловесов.