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    Стало известно, когда теперь подерутся Макгрегор и Чендлер

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор Алекс Перейра Джамал Хилл Иржи Прохазка
    Представители UFC заявили, что поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера перенесется на конец лета или начало осени. Накануне ирландец получил небольшую травму и не сможет выступить 29 июня.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    Чендлер отказался драться с другими соперником и заявил, что будет ждать возвращения Макгрегора. Вместо них на UFC 303 в главном событии вечера состоится реванш Перейры и Прохазки.

    Их первый бой за вакантный титул в полутяжелом весе проходил в ноябре прошлого года. Тогда Алекс одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Впоследствии Перейра провел удачную защиту титула против Джамала Хилла.

    Прохазка после ноябрьского поражения финишировал на юбилейном турнире UFC 300 Александра Ракича. К ответному поединку с Перейрой Иржи подходит в статусе первого номера рейтинга полутяжеловесов.

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