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    Рахмонов сообщил, что у него сорвались все бои и ему не с кем драться

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Камару Усман Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов
    Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Шавкат Рахмонов высказал недовольство из-за отсутствия соперников на ближайшие месяцы.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    По словам казахстанца, матчмейкеры не могут устроить ему поединок. Джек Маддалена, бросавший вызов Шавкату, накануне получил травму. Бывший претендент на титул Колби Ковингтон отказался драться с Рахмоновым.

    Также не захотел выйти на поединок с казахстанцем и экс-чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман. В команде Рахмонова заявили, что в данной ситуации «Номад» будет дожидаться победителя грядущего титульного боя.

    На UFC 304 в Манчестере в главном событии вечера обладатель пояса Леон Эдвардс проведет третью защиту титула против Белала Мухаммада, второго номера ростера полусредневесов.

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