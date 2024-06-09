Рахмонов сообщил, что у него сорвались все бои и ему не с кем драться

Шавкат Рахмонов Фото: globallookpress.com
По словам казахстанца, матчмейкеры не могут устроить ему поединок. Джек Маддалена, бросавший вызов Шавкату, накануне получил травму. Бывший претендент на титул Колби Ковингтон отказался драться с Рахмоновым.
Также не захотел выйти на поединок с казахстанцем и экс-чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман. В команде Рахмонова заявили, что в данной ситуации «Номад» будет дожидаться победителя грядущего титульного боя.
На UFC 304 в Манчестере в главном событии вечера обладатель пояса Леон Эдвардс проведет третью защиту титула против Белала Мухаммада, второго номера ростера полусредневесов.