Усик намерен вернуться в первый тяжелый вес после реванша с Фьюри

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом дивизиона готов сменить весовую категорию после второго боя с

«Когда я начинаю готовиться в тренировочном лагере, мне приходится все время есть, чтобы быть в тяжелом весе. Для меня это тяжело. Мне это не нравится. Я думаю, что, возможно, после матча-реванша с Фьюри я вернусь в первый тяжелый вес. Не исключено, что я смогу во второй раз стать абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Это мой план.

Первый бой Усика и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая. Тогда поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра раздельным решением судей.

Для Тайсона то было первое поражение в профессиональной карьере. Его реванш с Усиком должен состояться 23 декабря.