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    Джон Аник объяснил, почему Стрикленд заслужил титульник в UFC

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Пауло Коста Алекс Перейра
    Комментатор UFC Джон Аник рассказал, почему нынешний первый номер рейтинга среднего дивизиона Шон Стрикленд должен подраться за титул еще раз.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Он дрался великолепно против Косты и достоин шанса на пояс. Разве кто-нибудь в дивизионе выступал за последнее время больше, чем Шон Стрикленд? Он дрался в главных боях вечера против Нассурдина Имавова и Абуса Магомедова на коротком уведомлении. Причем в обоих случаях были обстоятельства, при которых оставил на кон свое место в рейтинге. Также было и в поединке против Алекса Перейры, когда никто из топ-10 не согласился драться с ним на UFC 276. Итак, если кто-то и заслуживает сидеть в течение 12-ти месяцев и ждать титульник, так это Шон Стрикленд»

    Стрикленд на последнем турнире UFC 302 одолел раздельным решением судей Пауло Косту, подходившего к их противостоянию в статусе седьмого номера рейтинга средневесов.

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