Джон Аник объяснил, почему Стрикленд заслужил титульник в UFC

Комментатор UFC рассказал , почему нынешний первый номер рейтинга среднего дивизионадолжен подраться за титул еще раз.

«Он дрался великолепно против Косты и достоин шанса на пояс. Разве кто-нибудь в дивизионе выступал за последнее время больше, чем Шон Стрикленд? Он дрался в главных боях вечера против Нассурдина Имавова и Абуса Магомедова на коротком уведомлении. Причем в обоих случаях были обстоятельства, при которых оставил на кон свое место в рейтинге. Также было и в поединке против Алекса Перейры, когда никто из топ-10 не согласился драться с ним на UFC 276. Итак, если кто-то и заслуживает сидеть в течение 12-ти месяцев и ждать титульник, так это Шон Стрикленд»

Стрикленд на последнем турнире UFC 302 одолел раздельным решением судей Пауло Косту, подходившего к их противостоянию в статусе седьмого номера рейтинга средневесов.