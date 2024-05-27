Нокаут в бою Олберга и Менифилда был признан лучшим в мае по версии MMA Junkie

Топовый боец полутяжелой весовой категории UFCстал победителем в номинации «нокаут месяца» по версии MMA Junkie

11 мая на турнире в Сент-Луисе новозеландец проводил поединок против Алонзо Менифилда. Тогда Карлос нокаутировал своего соперника за 12 секунд. Для Олберга та победа стала шестой кряду в промоушене.

На данный момент он располагается на 11-й строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. Свой следующий поединок Олберг проведет на UFC 303 в карде с Майклом Чендлером и Конором Макгрегором.

Соперником Карлоса станет бывший чемпион дивизиона до 93 кг Джамал Хилл, ныне занимающий третью позицию в ростере.