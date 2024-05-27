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    Нокаут в бою Олберга и Менифилда был признан лучшим в мае по версии MMA Junkie

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер Джамал Хилл
    Топовый боец полутяжелой весовой категории UFC Карлос Олберг стал победителем в номинации «нокаут месяца» по версии MMA Junkie.

    Карлос Олберг
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    Карлос Олберг

    11 мая на турнире в Сент-Луисе новозеландец проводил поединок против Алонзо Менифилда. Тогда Карлос нокаутировал своего соперника за 12 секунд. Для Олберга та победа стала шестой кряду в промоушене.

    На данный момент он располагается на 11-й строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. Свой следующий поединок Олберг проведет на UFC 303 в карде с Майклом Чендлером и Конором Макгрегором.

    Соперником Карлоса станет бывший чемпион дивизиона до 93 кг Джамал Хилл, ныне занимающий третью позицию в ростере.

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