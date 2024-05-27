Хирн планирует организовать бой Кэттералла и Лопеса

Спортивный промоутер заявил , что чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBOбудет следующим соперником

«Теофимо Лопес дерется со Стивом Клаггеттом, и я скажу, что это позор. Это смешной бой особенно для того, кто говорит, что Клаггетт лучший боксер в 140 фунтах в мире. Джек Кэттералл — тот парень, который должен драться с Теофимо Лопесом, и мы верим, что он будет избивать его весь день. Мы считаем, что Джек должен стать чемпионом мира. Мы знаем наверняка, что следующий бой Кэттералла будет еще более масштабным — и, если у меня будет выбор, это будет бой за титул чемпиона мира против Теофимо Лопеса»

Джек Кэттералл в ночь с 25 на 26 мая в реванше одолел по очкам бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джоша Тейлора, потерпевшего второе поражение в карьере.