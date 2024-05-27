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    Отец Хэйни требует пожизненной дисквалификации для Райана Гарсии

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Билл Хэйни, отец чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Девина Хэйни, заявил, что Райан Гарсия должен быть пожизненно дисквалифицирован.

    Девин Хэйни (слева)
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    Девин Хэйни (слева)

    «Очевидно, что вы ничего больше не можете сделать с этим парнем, кроме как убрать его из спорта. Это ужасная вещь ... это ужасная вещь для спорта в целом. Это ужасная вещь для бокса. Вы видите меня с моими детьми. Я не знаю, что им сказать. Мы Хэйни — и мы честные. Мы верим в тяжелую работу, и я чувствую себя не в своей тарелке после всего, что случилось. То, что Гарсия 4 раза кряду сдал положительный допинг-тест, а теперь выставляет спорт на посмешище, это очень плохо для бокса»

    Билл Хэйни добавил, что он не уверен, будет ли его сын когда-нибудь заинтересован в реванше с Гарсией из-за его поведения до и после боя. Напомним, что первый поединок в апреле Райан выиграл у Девина решением большинства.

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