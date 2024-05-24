Хэйни: Команда Гарсии заранее знала о провальном допинг-тесте

Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC утверждает , чтоеще до начала и их боя знал о провальной допинг-пробе.

«Команда Гарсии заранее знала о провальном допинг-тесте. Они знали, что он будет положительным и поэтому самостоятельно провели еще один тест»

Гарсия в прошлом месяце выиграл у Хэйни решением большинства. Однако по истечении поединка выяснилось, что Райан провалил допинг-тест. Повторные тестирования также дали положительный результат на употребление запрещенных препаратов.

Гарсия может быть отстранен от боев на длительный срок, поскольку накануне он признался, что принимал стероиды. Также WBC отменит результат прошедшего поединка.