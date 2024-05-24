Мухаммад рассказал, почему ненавидит Эдвардса и его команду

Следующий претендент на титул UFC в полусреднем весе объяснил свою неприязнь к действующему чемпиону их дивизионаи его команде.

«Я никогда никого не ненавидел так сильно, как я ненавижу Эдвардса и всю его команду. Они пытались сделать все возможное, чтобы избежать этого боя, и это бесит меня больше всего. Они пытались отмахнуться от меня, как будто мои достижения ничего не стоят. В его команде говорили так: давайте посмотрим, кто действительно заслуживает драться с Леоном следующим. Он просто пытается преуменьшить все, что я сделал, хотя у меня буквально самый трудный путь, который кто-либо и когда-либо проходил, чтобы достичь статуса претендента на титул»

Эдвардс и Мухаммад подерутся в главном бою на UFC 304. Для Леона это будет третья защита чемпионского пояса в полусреднем весе.