Грант Доусон объяснил, за счет чего Порье может выиграть у Махачева

Легковес UFC назвал сильные качестве своего товарища по команде, которые помогут ему одолетьв титульном поединке.

«Я реалист, я не глупый, и знаю, насколько хорош Ислам. Прекрасно понимаю, какая тяжелая битва предстоит Дастину. Однако Дастин тот парень, который может дать Махачеву трудный бой. Он тот парень, который не устает, у него сумасшедшая сила в руках и, как бы это смешно не звучало, хорошая гильотина. Я не говорю, что Ислам не может победить его, но если бы я собирался подобрать парня, способного победить кого-то вроде Ислама, то у него обязательно должны быть эти 3 качества»

Порье и Махачев подерутся за пояс в легком весе 1 июня на UFC 302. Ранее Ислам провел 2 удачных защиты титула, выиграв в двух поединках у Александра Волкановски.