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    Грант Доусон объяснил, за счет чего Порье может выиграть у Махачева

    Бои ММА UFC Сборная России Дастин Порье Ислам Махачев Александр Волкановски
    Легковес UFC Грант Доусон назвал сильные качестве своего товарища по команде Дастина Порье, которые помогут ему одолеть Ислама Махачева в титульном поединке.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Я реалист, я не глупый, и знаю, насколько хорош Ислам. Прекрасно понимаю, какая тяжелая битва предстоит Дастину. Однако Дастин тот парень, который может дать Махачеву трудный бой. Он тот парень, который не устает, у него сумасшедшая сила в руках и, как бы это смешно не звучало, хорошая гильотина. Я не говорю, что Ислам не может победить его, но если бы я собирался подобрать парня, способного победить кого-то вроде Ислама, то у него обязательно должны быть эти 3 качества»

    Порье и Махачев подерутся за пояс в легком весе 1 июня на UFC 302. Ранее Ислам провел 2 удачных защиты титула, выиграв в двух поединках у Александра Волкановски.

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