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    Макгрегор: Топурия не чемпион, он глупец, который слишком много болтает

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор не считает нового обладателя титула UFC в полулегкой весовой категории Илию Топурию достойным чемпионского пояса.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    «Он просто напомнил мне Артема Лобова. Такой же глупый и маленький. Говорит о миллиардах и думает, что знает все. Топурия слишком много болтает. Уверен, Макс расправится с ним, если они подерутся. Холлоуэй слишком легкий, слишком быстрый. Холлоуэй ранее владел титулом долгое время. Теперь он обладатель титула BMF. Топурия, на мой взгляд, не чемпион. У него чемпионский пояс, но теперь это бессмысленный ремень, поскольку он на руках у Топурии. Я не вижу в этом ничего хорошего. Кто этот парень, он грузин? Испанец? Кто он? Я даже не знаю, кто он такой»

    Топурия ранее утверждал, что в 2025 году станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Также он бросал вызов на поединок Конору Макгрегору.

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