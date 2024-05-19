Джонс заработает за бой с Миочичем почти в 2 раза больше, чем против Гана

Чемпион UFC в тяжелом весев соцсетях рассказал, сколько он заработает в своем следующем поединке против, бывшего обладателя пояса в их дивизионе.

«За поединок со Стипе я заработаю примерно 15 миллионов долларов»

Напомним, что за победу против Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде в марте прошлого года Джонс получил 8 млн. долларов. Тогда «Баунс» дебютировал в тяжелом весе и стал обладателем вакантного титула.

Его первая защита против Миочича состоится в ноябре этого года. Стипе на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге. В последний раз он дрался 2 года назад и проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну.