Стрикленд сообщил, что его бой с Костой может быть отменен

Первый номер рейтинга среднего дивизиона UFC рассказал , почему его поединок с бывшим претендентом на титул в их весеможет сорваться.

«Пауло, слышал, ты еще не подписал контракт. Вот что я тебе скажу, чувак. Я сначала не поверил в это. Я не думал, что ты отреагируешь на наш бой, как трус. Я думал, ты проявишь мужество. Я заметил, что после того, как ты дрался с Адесаньей за титул, ты пошел ко дну. Ты зашел так далеко, дружище. Я не знаю, что произошло в твоих мозгах размером с горошину, но сейчас ты ведешь себя, как слабак. Не разочаровывай меня. Не разочаровывай фанатов. Позволь мне пустить тебе кровь»

Бой Стрикленда и Косты должен состояться на турнире UFC 302 в рамках со-главного события вечера. В главном поединке ивента за титул в легком весе встретятся Ислам Махачев и Дастин Порье.