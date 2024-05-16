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    Стрикленд сообщил, что его бой с Костой может быть отменен

    Бои ММА UFC Сборная России Исраэль Адесанья Шон Стрикланд Пауло Коста Ислам Махачев Дастин Порье
    Первый номер рейтинга среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд рассказал, почему его поединок с бывшим претендентом на титул в их весе Пауло Костой может сорваться.

    Шон Стрикленд (слева)
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    Шон Стрикленд (слева)

    «Пауло, слышал, ты еще не подписал контракт. Вот что я тебе скажу, чувак. Я сначала не поверил в это. Я не думал, что ты отреагируешь на наш бой, как трус. Я думал, ты проявишь мужество. Я заметил, что после того, как ты дрался с Адесаньей за титул, ты пошел ко дну. Ты зашел так далеко, дружище. Я не знаю, что произошло в твоих мозгах размером с горошину, но сейчас ты ведешь себя, как слабак. Не разочаровывай меня. Не разочаровывай фанатов. Позволь мне пустить тебе кровь»

    Бой Стрикленда и Косты должен состояться на турнире UFC 302 в рамках со-главного события вечера. В главном поединке ивента за титул в легком весе встретятся Ислам Махачев и Дастин Порье.

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