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    Уайлдер готов драться с Джошуа в Великобритании на «Уэмбли»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер бросил вызов Энтони Джошуа и заявил, что готов подраться с ним на «Уэмбли».

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «У меня нет проблем с приездом в Лондон. Я никогда не убегал от этого боя и никогда не уклонялся от него. Я здесь, и когда я сделаю то, что должен, давайте, мы проведем этот бой с Джошуа. Я хочу, чтобы у меня были самые большие поединки, какие только возможно, но все зависит от моего выступления 1 июня. Я соберу чемоданы и с радостью приеду на "Уэмбли". Мне нравится то, что делает "Эй Джей", но только время покажет, что будет дальше. Просто надо продолжить побеждать. Скоро я вернусь на ринг с огнем и желанием внутри себя. Надеюсь, мы встретимся с Энтони. Мы не узнаем по-настоящему, кто лучше, пока не сразимся друг с другом»

    Джошуа сейчас идет на серии из четырех побед кряду. Уайлдер свой последний поединок проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

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