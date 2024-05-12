Куинтон Джексон: Миочич станет первым, кто победит Джонса

, бывший соперник считает , что «Костяной» проиграет поединокв битве за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

«Миочич станет первым, кто победит Джонса. Я просто чувствую, что у него, возможно, нет подбородка, исходя из того, как он дерется. Людям так трудно подойти достаточно близко, чтобы ударить его. Весь его стиль заключался в том, чтобы затыкать пальцами тебе глаза и отбивать твое колено, держа тебя подальше от себя. Он держит тебя на расстоянии, когда хочет. Стипе выше этого парня, и у него руки длиннее, чем у большинства людей, с которыми дрался Джонс. Я не думаю, что он может проделать подобное и бою против Миочича»

Куинтон Джексон дрался с Джоном Джонсом в сентябре 2011 года. Тогда «Костяной» выиграл поединок удушающим приемом в первом раунде.