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    Максим Глушенков«Оренбург» — «Локомотив». Онлайн
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    Куинтон Джексон: Миочич станет первым, кто победит Джонса

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Куинтон Джексон, бывший соперник Джона Джонса, считает, что «Костяной» проиграет поединок Стипе Миочичу в битве за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

    Джон Джонс (слева)
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    Джон Джонс (слева)

    «Миочич станет первым, кто победит Джонса. Я просто чувствую, что у него, возможно, нет подбородка, исходя из того, как он дерется. Людям так трудно подойти достаточно близко, чтобы ударить его. Весь его стиль заключался в том, чтобы затыкать пальцами тебе глаза и отбивать твое колено, держа тебя подальше от себя. Он держит тебя на расстоянии, когда хочет. Стипе выше этого парня, и у него руки длиннее, чем у большинства людей, с которыми дрался Джонс. Я не думаю, что он может проделать подобное и бою против Миочича»

    Куинтон Джексон дрался с Джоном Джонсом в сентябре 2011 года. Тогда «Костяной» выиграл поединок удушающим приемом в первом раунде.

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