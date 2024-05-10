Алджамейн Стерлинг: О’Мэлли никчемный чемпион

раскритиковал чемпиона UFC в легчайшем весеза отказ драться против сильных претендентов вроде

«О’Мэлли никчемный чемпион. Продолжай хвастаться боем с инвалидом, чтобы получить наилучшие шансы на победу. Ты не мужчина. Не пытайся снова уклониться от претендента под номером один, чтобы драться с 15-м номером рейтинга или участвовать в каком-нибудь другом бессмысленном отстойном бою»

В августе прошлого года Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга во втором раунде и отобрал у него титул чемпиона в категории до 61 кг.

Далее «Сахарок» на турнире UFC 299 провел удачную защиту пояса. Шон одолел единогласным решением судей в реванше Марлона Веру. Стерлинг недавно поднялся в полулегкий вес и выиграл по очкам у Келвина Каттара.