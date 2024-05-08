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    Кормье: Перейра — менее рискованный вариант для Джонса, чем бой с Аспиналлом

    Бои ММА UFC Джон Джонс Алекс Перейра Даниэль Кормье Франсис Нганну
    Спортивный комментатор UFC Даниэль Кормье рассказал, что думает о словах Джона Джонса насчет боя против Алекса Перейры.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Не все бьют так, как Фрэнсис Нганну или Алекс Перейра, но, если ты можешь уйти от удара и владеть ситуацией, это гораздо менее рискованно, чем драться с парнем с полным набором навыков. Именно так выглядит Том Аспиналл. Мне нравится то, что Джон делает с точки зрения ума, поиска подходящего соперника. Спортсмены сегодня намного умнее, чем были раньше, и я верю, что это делает спорт еще интереснее. Мне это нравится. Мне нравится то, что делает Джон»

    Накануне Джон Джонс заявил об интересе к поединку против двойного чемпиона UFC Алекса Перейры, который не против подняться в тяжелый дивизион за третьим поясом.

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