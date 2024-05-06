Ломаченко намекнул, что может закончить карьеру после боя с Камбососом

Василий Ломаченко (слева) Фото: globallookpress.com
«В 36 лет многие тяжеловесы только раскрываются. Но для легкого веса я уже старик. Безусловно, я близок к завершению своей карьеры. Но думаю, что я все-таки еще сумею удивить мир»
Ломаченко последний свой поединок проиграл единогласным решением судей Девину Хэйни весной прошлого года в битве за все пояса в категории до 61 кг.
12 мая 36-летний украинец проведет бой за вакантный титул IBF в легком весе против Джорджа Камбососа. Оппонент Василия Ломаченко ранее выиграл поединок раздельным решением у Макси Хьюза.