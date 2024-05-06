ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевСенсационный триумф Рублева, эпичная битва Свентек и Соболенко, прогресс Надаля и травмы сразу трех топ-игроков
  • 09:39
    • НХЛ. «Даллас» одолел «Вегас», «Рейнджерс» победил «Каролину»
  • 23:39
    • «Рома» и «Ювентус» не выявили сильнейшего
    Все новости спорта

    Ломаченко намекнул, что может закончить карьеру после боя с Камбососом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Бывший чемпион мира по боксу в легком весе по трем версиям Василий Ломаченко заявил, что близок к завершению профессиональной карьеры.

    Василий Ломаченко (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Ломаченко (слева)

    «В 36 лет многие тяжеловесы только раскрываются. Но для легкого веса я уже старик. Безусловно, я близок к завершению своей карьеры. Но думаю, что я все-таки еще сумею удивить мир»

    Ломаченко последний свой поединок проиграл единогласным решением судей Девину Хэйни весной прошлого года в битве за все пояса в категории до 61 кг.

    12 мая 36-летний украинец проведет бой за вакантный титул IBF в легком весе против Джорджа Камбососа. Оппонент Василия Ломаченко ранее выиграл поединок раздельным решением у Макси Хьюза.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» серию неудач?
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Локомотив» переедет ростовчан
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Казанцы «засушат» игру
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры