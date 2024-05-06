Дракар Клозе заинтересован в боях против Дариуша и Тернера

Бенеил Дариуш (справа) Фото: globallookpress.com
36-летний американец в последний раз дрался на прошедшем турнире в Бразилии. Тогда в рамках предварительного карда он одержал победу над Хоакимом Силвой единогласным решением.
Дариуш сейчас занимает шестую строчку в рейтинге легковесов. Он идет в промоушене на серии из двух поражений кряду нокаутом в первом раунде от Оливейры и Царукяна.
Тернер располагается на 12-й позиции в ростере. «Тарантул» на UFC 300 потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде от Ренато Мойкано.