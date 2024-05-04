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    Перейра готов подраться с Джонсом в тяжелом весе

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Джон Джонс
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра отреагировал на вопросы и ответы фанатов перед UFC 301 в Рио-де-Жанейро после комментариев Джона Джонса о их возможной встрече.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Он сказал, что хочет этого боя, и моя работа — драться. Это решать промоушену, так что давайте посмотрим, что произойдет сейчас. После моего последнего боя я сказал, что хочу драться в тяжелом весе, но не получил ответа от UFC, так что я вроде забыл об этом, и мои планы изменились. Но вчера вечером было сообщение от Джона Джонса, и я не знаю, может ли это изменить планы на будущее. Стать чемпионом в трех дивизионах очень сложно, и не многие пытаются это сделать, но если у меня будет такая возможность, я просто хочу принести радость всем и улучшить жизнь своей семьи»

    Перейра в последнем бою нокаутировал в первом раунде Джамала Хилла на турнире UFC 300 и провел первую удачную защиту титула в весе до 93 кг.

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