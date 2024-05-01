Оливейра назвал победу Царукяна заслуженной в их очном бою

Бывший чемпион UFC в легком весесчитает, что заслужил победу в их очном противостоянии на прошедшем 300-м юбилейном турнире.

«Мне нечего сказать. Если я хотел, чтобы победа была моей, я должен был нокаутировать его или финишировать на земле. Когда дело доходит до решения, это довольно сложно. У меня были возможности закончить бой, но они отдали победу Царукяну, так что я ничего не могу поделать. Нет смысла жаловаться на то, что не изменится. Результат не изменится. Многие люди отдали мне победу точно также, как многие говорили, что я проиграл. Впрочем, все это только побуждает меня работать еще усерднее»

Бой Оливейры и Царукяна на UFC 300 прошел 3 раунда и завершился раздельным решением в пользу россиянина, который после победы возглавил рейтинг легковесов.