Уайлдер может подраться с непобежденным Андерсоном после боя с Чжилэем

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCможет провести бой против соотечественника из СШАпосле поединка с

Бой «бронзового бомбардировщика» против китайца запланирован на 1 июня на турнире в Саудовской Аравии. Если Деонтей не получит значимового урона в поединке с Чжилэем, то уже в августе сможет подраться с Андерсоном.

Напомним, что Уайлдер в последний раз выступал в декабре прошлого года. Тогда он сенсационно проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

24-летний Джаред Андерсон пока что не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. На его счету 17 побед в 17-ти боях в боксерской карьере.