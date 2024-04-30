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    Уайлдер может подраться с непобежденным Андерсоном после боя с Чжилэем

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер может провести бой против соотечественника из США Джареда Андерсона после поединка с Чжаном Чжилэем.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    Бой «бронзового бомбардировщика» против китайца запланирован на 1 июня на турнире в Саудовской Аравии. Если Деонтей не получит значимового урона в поединке с Чжилэем, то уже в августе сможет подраться с Андерсоном.

    Напомним, что Уайлдер в последний раз выступал в декабре прошлого года. Тогда он сенсационно проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

    24-летний Джаред Андерсон пока что не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. На его счету 17 побед в 17-ти боях в боксерской карьере.

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