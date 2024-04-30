Ковингтон требует у UFC реванш против Эдвардса

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе рассчитывает получить реванш против действующего обладателя пояса в их дивизионе

«Я должен закончить начатое. Тогда, в первом бою с Эдвардсом, я сразу же получил травму. У меня был перелом ноги в трех местах. Далее я был сам не свой в тот вечер. Готов пройти кого угодно, чтобы получить реванш с ним»

На UFC 296 Ковингтон дрался за титул в полусреднем весе против Леона Эдвардса. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей.

По окончании поединка выяснилось, что Колби получил перелом ноги в начале встречи. На данный момент «Хаос» располагается на четвертой строчке в рейтинге полусредней весовой категории в UFC.