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    Ковингтон требует у UFC реванш против Эдвардса

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Колби Ковингтон
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассчитывает получить реванш против действующего обладателя пояса в их дивизионе Леона Эдвардса.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Я должен закончить начатое. Тогда, в первом бою с Эдвардсом, я сразу же получил травму. У меня был перелом ноги в трех местах. Далее я был сам не свой в тот вечер. Готов пройти кого угодно, чтобы получить реванш с ним»

    На UFC 296 Ковингтон дрался за титул в полусреднем весе против Леона Эдвардса. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей.

    По окончании поединка выяснилось, что Колби получил перелом ноги в начале встречи. На данный момент «Хаос» располагается на четвертой строчке в рейтинге полусредней весовой категории в UFC.

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