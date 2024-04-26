Каноннир, Рейес и Росас выступят на турнире в Луисвилле 8 июня

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весепроведет очередной бой 8 июня на турнире в Луисвилле против. Их противостояние станет главным событием вечера.

В со-главном бою встретятся топовые полутяжеловесы Дастин Джейкоби и Доминик Рейес, бывший претендент на титул и экс-соперник Джона Джонса.

Также в карде пройдет бой в легчайшем весе между Рики Турсиосом и Раулем Росасом, который переносится на другую дату уже в четвертый раз.

Список остальных боев карда в Луисвилле:

1. Мигель Баэса против Пунахеле Сориано

2. Тьяго Мойзес против Людовита Кляйна

3. Чарльз Радтке против Карлоса Пратса

4. Брунно Феррейра против Дастин Штольцфуса

5. Джон Кастанеда против Дэниеля Маркоса

6. Брэд Катона против Джесси Батлера

7. Эдуарда Моура против Дениз Гомес

8. Коди Стаманн против Тейлора Лапилуса

9. Джулиан Маркес против Зака Риза

10. Андреа Ли против Монтаны Де Ла Росы

11. Райанн дос Сантос против Пуджа Томара