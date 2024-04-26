Де Ла Хойя: Мунгия победит «Канело» и сразится с Бенавидесом

Легендарный боксер, ныне спортивный промоутер, сообщил , что его клиентподерется св случае победы над

«Хайме будет следующим чемпионом. Он будет мужчиной и подерется с Дэвидом. Это произойдет, когда он победит Альвареса. "Канело" у нас уже на вершине долго, и он находится в четвертой четверти своей карьеры. Сейчас настало время для притока новой крови и того, чтобы новый боец взял бразды правления в свои руки. "Канело" можно победить из-за полного износа. Это просто естественно для бойца, который так долго боролся за то, чтобы его тело начало ломаться. История спорта показывает, что ни один боец не сможет продержаться долго, когда ты снова и снова сражаешься с топовыми парнями»

Бой Мунгия и «Канело» пройдет 6 мая. Боксеры подерутся за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.