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    Де Ла Хойя: Мунгия победит «Канело» и сразится с Бенавидесом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне спортивный промоутер, сообщил, что его клиент Хайме Мунгия подерется с Дэвидом Бенавидесом в случае победы над «Канело».

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    «Хайме будет следующим чемпионом. Он будет мужчиной и подерется с Дэвидом. Это произойдет, когда он победит Альвареса. "Канело" у нас уже на вершине долго, и он находится в четвертой четверти своей карьеры. Сейчас настало время для притока новой крови и того, чтобы новый боец взял бразды правления в свои руки. "Канело" можно победить из-за полного износа. Это просто естественно для бойца, который так долго боролся за то, чтобы его тело начало ломаться. История спорта показывает, что ни один боец не сможет продержаться долго, когда ты снова и снова сражаешься с топовыми парнями»

    Бой Мунгия и «Канело» пройдет 6 мая. Боксеры подерутся за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

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