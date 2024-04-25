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    Крис Вайдман заинтересован в поединке против Шона Стрикленда

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Пауло Коста
    Бывший чемпион среднего дивизиона UFC Крис Вайдман сообщил об интересе к поединку с другим экс-обладателем титула в этом весе Шоном Стриклендом.

    Шон Стрикленд (слева)
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    Шон Стрикленд (слева)

    У «Тарзана» на июнь уже назначен поединок. На турнире UFC 302 Шон в со-главном событии вечера подерется против Пауло Косты. Стрикленд последний бой проиграл раздельным решением Дрикусу Дю Плесси в январе.

    Тогда он потерял чемпионский пояс в среднем весе. Сейчас Шон занимает первую строчку в рейтинге дивизиона. Вайдмана на данный момент нет в топ-15 средневесов.

    Крис в предыдущем бою одолел Бруно Силву, отказавшегося продолжать поединок после тычка в глаз. До встречи с бразильцем Вайдман проиграл по очкам Брэду Таваресу.

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