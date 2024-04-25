Крис Вайдман заинтересован в поединке против Шона Стрикленда

Бывший чемпион среднего дивизиона UFCсообщил об интересе к поединку с другим экс-обладателем титула в этом весе

У «Тарзана» на июнь уже назначен поединок. На турнире UFC 302 Шон в со-главном событии вечера подерется против Пауло Косты. Стрикленд последний бой проиграл раздельным решением Дрикусу Дю Плесси в январе.

Тогда он потерял чемпионский пояс в среднем весе. Сейчас Шон занимает первую строчку в рейтинге дивизиона. Вайдмана на данный момент нет в топ-15 средневесов.

Крис в предыдущем бою одолел Бруно Силву, отказавшегося продолжать поединок после тычка в глаз. До встречи с бразильцем Вайдман проиграл по очкам Брэду Таваресу.