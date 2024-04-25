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    Райан Гарсия: Хэйни победит Дэвиса, «Танк» даже не подойдет к нему

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Звездный боксер-полусредневес Райан Гарсия дал неожиданный прогноз на поединок между двумя его предыдущими соперниками Девином Хэйни и Джервонтой Дэвисом.

    Девин Хэйни (слева)
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    Девин Хэйни (слева)

    «Дэвис попытался бы причинить ему боль, но я не думаю, что "Танк" сумел бы подойти к нему. Однозначно, Хэйни победит его»

    Гарсия 21 апреля выиграл поединок у Девина Хэйни решением большинства, отправив его в нокдаун 4 раза. Их бой должен был состояться в первом полусреднем весе и носить статус титульного за пояс WBC.

    Однако Райан провалил взвешивание и поэтому не стал чемпионом мира после победы. Его прошлогодний бой против Дэвиса закончился поражением нокаутом. Это единственный проигрыш в карьере Райана.

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