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    Тренер Эдвардса о первом бое с Мухаммадом: Белал искал выход сорвать поединок

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс
    Дэйв Ловелл, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса считает, что Белал Мухаммад в первом бою против «Рокки» специально не стал продолжать поединок, так как проигрывал по ходу встречи.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    «Для меня, анализируя бой, оглядываясь назад, Белал искал выход сорвать его. Он хотел украсть то решение в нашу пользу. Это было из-за того тычка в глаз и шума, который он произвел, буквально плача и вопя, вы слышали это сами, это слышал весь мир. Забавно, что ему не пришлось ехать в больницу. У него не было никаких повреждений глаза, ему не нужно было ехать в больницу, чтобы проверить зрение. Если медики осматривают его после боя и говорят: ты в порядке, то это говорит о его трусости. Он пытался украсть решение, но вы знаете, расплата скоро будет, и мы это обязательно увидим»

    Первый бой Эдвардса и Мухаммада проходил в марте 2021 года. Тогда в начале второго раунда Белал из-за тычка в глаз не смог продолжить драться и встречу признали несостоявшейся.

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