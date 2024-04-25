Тренер Эдвардса о первом бое с Мухаммадом: Белал искал выход сорвать поединок

«Для меня, анализируя бой, оглядываясь назад, Белал искал выход сорвать его. Он хотел украсть то решение в нашу пользу. Это было из-за того тычка в глаз и шума, который он произвел, буквально плача и вопя, вы слышали это сами, это слышал весь мир. Забавно, что ему не пришлось ехать в больницу. У него не было никаких повреждений глаза, ему не нужно было ехать в больницу, чтобы проверить зрение. Если медики осматривают его после боя и говорят: ты в порядке, то это говорит о его трусости. Он пытался украсть решение, но вы знаете, расплата скоро будет, и мы это обязательно увидим»
Первый бой Эдвардса и Мухаммада проходил в марте 2021 года. Тогда в начале второго раунда Белал из-за тычка в глаз не смог продолжить драться и встречу признали несостоявшейся.