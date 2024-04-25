Тренер Эдвардса о первом бое с Мухаммадом: Белал искал выход сорвать поединок

, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе считает , чтов первом бою против «Рокки» специально не стал продолжать поединок, так как проигрывал по ходу встречи.

«Для меня, анализируя бой, оглядываясь назад, Белал искал выход сорвать его. Он хотел украсть то решение в нашу пользу. Это было из-за того тычка в глаз и шума, который он произвел, буквально плача и вопя, вы слышали это сами, это слышал весь мир. Забавно, что ему не пришлось ехать в больницу. У него не было никаких повреждений глаза, ему не нужно было ехать в больницу, чтобы проверить зрение. Если медики осматривают его после боя и говорят: ты в порядке, то это говорит о его трусости. Он пытался украсть решение, но вы знаете, расплата скоро будет, и мы это обязательно увидим»

Первый бой Эдвардса и Мухаммада проходил в марте 2021 года. Тогда в начале второго раунда Белал из-за тычка в глаз не смог продолжить драться и встречу признали несостоявшейся.