Уайлдер пообещал финишировать Чжилэя и вернуть титул чемпиона в тяжелом весе

Звездный боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, пообещал финишироватьи вернуть титул.

«У него внушительный рост, большие габариты, хорошие удары руками, хорошая техника, вдобавок Чжилэй левша — все это для меня удивительно, и это делает данный бой захватывающим. Он отличный боец, способный заявить о себе с таким калибром навыком, который у него есть. И чтобы показать людям, что я действительно вернулся, я намерен уничтожить его, а затем вернуться на вершину в рейтингах и снова стать королем тяжелого дивизиона»

Уайлдер и Чжилэй предварительно договорились подраться на турнире 1 июня в Саудовской Аравии. Оба подходят к очному бою после поражений по очкам от одного и того же соперника Джозефа Паркера.